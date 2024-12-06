Директору по спортивному развитию Кириллу Алексееву получат выращивать «ястребов» и рекомендовать лучших новому главному тренеру основной команды.
Хоккейный клуб «Авангард» продолжает будоражить фанатов креативными кадровыми решениями. В частности, официально объявлено о назначении директора по спортивному развитию ХК «Авангард». На эту должность назначен 43-летний директор академии «Авангард» Кирилл Алексеев.
Как пояснил генеральный директор команды Герман Чистяков, генеральный директор ХК «Авангард», специалисту предстоит выстроить взаимодействие на всех уровнях подготовки «ястребов».
- В рамках реализации стратегии клуба Кирилл Алексеев будет отвечать за эффективную работу всей вертикали Академия – МХЛ – ВХЛ – КХЛ. Мы выстраиваем систему, которая позволит нашим воспитанникам на постоянной основе представлять омскую школу хоккея на самом высшем уровне, - сказал Чистяков. - Уже сегодня в составе «Авангарда» играют выпускники Академии Гуляев, Рейнгардт, Филатьев. Таких примеров должно быть больше, все возможности для этого есть.
Сообщается, что Алексееву поручат помогать главному тренеру «Авангарда» Ги Буше взаимодействовать со всей системой подготовки игроков клуба.
Ранее предполагалось, что специалиста назначат генеральным менеджером. В качестве довода приводилось то обстоятельство, что именно Алексеев вел финальные переговоры с канадским тренером. Самого Ги Буше ждут в Омск 11 декабря.