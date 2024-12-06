Омск-Информ
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·Спорт

Пост занял Кирилл Алексеев.
Новым генеральным менеджером омского «Авангарда» стал, как и ожидалось, Кирилл Алексеев. Об этом сообщает телеграм-канал «АренаБреда», однако официального объявления еще не было. Ранее 43-летний Алексеев являлся директором академии «Авангард».
Произошли в клубе и другие изменения. Кирилл Лямин покидает пост ассистента генерального менеджера «Авангард». Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис, он отвечал в клубе за ВХЛ.
– Теперь курировать это направление, так же как и МХЛ, будет Вячеслав Ренёв. Он несколько лет был главным скаутом клубной Академии и считается сильным специалистом, но с большими достижениями у него за последнее время не густо, – сообщает Зислис.
Отметим, что сейчас клуб ожидает нового главного тренера, которым стал Ги Буше.
1746
·Спорт

Пост занял Кирилл Алексеев.
Новым генеральным менеджером омского «Авангарда» стал, как и ожидалось, Кирилл Алексеев. Об этом сообщает телеграм-канал «АренаБреда», однако официального объявления еще не было. Ранее 43-летний Алексеев являлся директором академии «Авангард».
Произошли в клубе и другие изменения. Кирилл Лямин покидает пост ассистента генерального менеджера «Авангард». Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис, он отвечал в клубе за ВХЛ.
– Теперь курировать это направление, так же как и МХЛ, будет Вячеслав Ренёв. Он несколько лет был главным скаутом клубной Академии и считается сильным специалистом, но с большими достижениями у него за последнее время не густо, – сообщает Зислис.
Отметим, что сейчас клуб ожидает нового главного тренера, которым стал Ги Буше.
1746