Омск-Информ
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·Спорт

По данным инсайдеров, на эту должность рассматривается нынешний директор клубной академии Кирилл Алексеев.

Стал известен претендент на должность генерального менеджера омского «Авангарда». 29 ноября руководство клуба стремительно рассталось с исполняющим обязанности генменеджера Евгением Забугой. 

По инсайдерской информации, наиболее вероятный кандидат – нынешний директор клубной академии Кирилл Алексеев. Именно 43-летний топ-менеджер занимался финальными переговорами с претендентом на должность главного тренера «ястребов» Ги Буше.

– Сейчас завершаются последние приготовления к приезду франкофона-канадца в Россию. И вполне логично, что мсье Буше уже задал вопрос: «А с кем из офиса я буду общаться по поводу хоккеистов?» Само собой, Ги вообще не против, чтобы эту функцию поручили Алексееву. Как минимум потому, что он свободно владеет английским. Осталось понять, что скажут боссы «Авангарда», – утверждает автор телеграм-канала «Вброс по борту».

Обоих связывает клуб молодежной лиги Квебека «Руэн-Норанда Хаскис», где в 1997 году начинающий тренер Буше получил работу ассистента главного тренера. А 17-летний защитник Кирилл Алексеев спустя год приехал из России играть за команду. Вместе они плотно работали в 1998–2000 гг.

До работы в Академии «Авангард» Кирилл Алексеев присутствовал в тренерском штабе юниорской сборной России, питерского «Динамо» в МХЛ, а также возглавлял ХК «Тамбов» в ВХЛ. При этом специалисту не доводилось работать генменеджером.

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·Спорт

По данным инсайдеров, на эту должность рассматривается нынешний директор клубной академии Кирилл Алексеев.

Стал известен претендент на должность генерального менеджера омского «Авангарда». 29 ноября руководство клуба стремительно рассталось с исполняющим обязанности генменеджера Евгением Забугой. 

По инсайдерской информации, наиболее вероятный кандидат – нынешний директор клубной академии Кирилл Алексеев. Именно 43-летний топ-менеджер занимался финальными переговорами с претендентом на должность главного тренера «ястребов» Ги Буше.

– Сейчас завершаются последние приготовления к приезду франкофона-канадца в Россию. И вполне логично, что мсье Буше уже задал вопрос: «А с кем из офиса я буду общаться по поводу хоккеистов?» Само собой, Ги вообще не против, чтобы эту функцию поручили Алексееву. Как минимум потому, что он свободно владеет английским. Осталось понять, что скажут боссы «Авангарда», – утверждает автор телеграм-канала «Вброс по борту».

Обоих связывает клуб молодежной лиги Квебека «Руэн-Норанда Хаскис», где в 1997 году начинающий тренер Буше получил работу ассистента главного тренера. А 17-летний защитник Кирилл Алексеев спустя год приехал из России играть за команду. Вместе они плотно работали в 1998–2000 гг.

До работы в Академии «Авангард» Кирилл Алексеев присутствовал в тренерском штабе юниорской сборной России, питерского «Динамо» в МХЛ, а также возглавлял ХК «Тамбов» в ВХЛ. При этом специалисту не доводилось работать генменеджером.

2296