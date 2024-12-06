Дорожные службы города уже сейчас начали работы, направленные на минимизацию негативных последствий.

Управление дорожного хозяйства и благоустройства полностью подготовилось к мощному снегопаду, который, по прогнозам, обрушится на Омск в ближайшее время. На уборку снега выводятся дополнительные рабочие и звенья дорожной техники. Уже сейчас идут работы, направленные на минимизацию негативных последствий.

Днем на дорогах города работают 180 единиц спецтехники. При ухудшении погоды звенья будут дополнительно усилены. Ночью будет выполняться прометание дорог, чтобы убрать с проезжей части скопившийся снег и песко-соляную смесь, параллельно начнутся работы по вывозу снега с обочин. В приоритете – основные дороги и те, по которым пролегают ключевые маршруты общественного транспорта.

В городе немало мест, где невозможна очистка и обработка с применением тяжелой техники. Для этого выходят рабочие «на лопате»: сегодня в ручной уборке задействованы более 200 человек. Также вышли на уборку привлеченные в рамках контракта рабочие. Они помогают в очистке тротуаров и остановок.

Сразу после окончания снегопада специалисты департамента контроля проведут рейды, чтобы проверить качество уборки на территориях, за которые отвечают хозяйствующие субъекты. Управляющим компаниям, ТСЖ и предпринимателям рекомендуют своевременно приступить к уборке от снега дворовых территорий, подходов к подъездам, торговым центрам, аптекам и к прочим коммерческим объектам. В противном случае будут выданы предписания, при неисполнении которых составят протоколы, предусматривающие штрафные санкции.