Стипендию Законодательнного собрания имени Владимира Варнавского впервые вручили студентам Омского технического университета.

Впервые ученый совет ОмГТУ представил Заксобранию Омской области пять студентов, соответствующих всем критериям, чтобы получать стипендию имени Владимира Варнавского. Стипендия назначена за особые успехи в учебе, научной, научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности.

Дипломы стипендиатам вручили спикер областного парламента Александр Артемов и его зам, председатель комитета по образованию, науке, культуре и молодежной политике Павел Коренной.

– Президент ставит задачи по укреплению технологического суверенитета страны. Очень важно поддерживать нашу талантливую молодежь, особенно ребят, которые в ближайшее время встанут в ряды тех, кто создает этот технологический суверенитет. Этому уделяется большое внимание в условиях санкций и проведения специальной военной операции. Студенты, преподаватели, выпускники – это золотой потенциал нашей страны, именно они дают возможность развиваться и уверенно идти вперед нашему государству. Сегодняшнее вручение стипендий имени Владимира Алексеевича Варнавского, многолетнего спикера Законодательного собрания, является нашим вкладом в сохранение памяти о нем. Он был выпускником политехнического института, почетным профессором. Крайне важно сохранять память и при этом оказать поддержку молодому поколению для дальнейшего служения во благо нашего государства, – отметил Александр Артемов.

Стипендии имени Варнавского удостоены студенты ОмГТУ, обучающиеся по программам инженерно-технических специальностей. Это студентки художественно-технологического факультета Дарья Зимина и Анастасия Полякова, студентка нефтехимического института Кристина Чешегорова, студентка энергетического института Юлия Дроздова и студент факультета транспорта, нефти и газа Михаил Петров.