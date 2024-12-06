Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Трек уже вышел на всех музыкальных площадках.
Омская группа «5УТРА» записала новую песню, которую исполнила вместе с солистом группы «Руки вверх!» Сергеем Жуковым. Композиция называется «Малая».
Сегодня состоялась премьера песни. Трек вышел на всех музыкальных площадках.
Напомним, Никита и Анна Беляевы, которые составляют дуэт «5УТРА», начали выпускать песни в 2015 году. В 2023 году треки начали набирать популярность, попали в топ музыкальных чартов страны, и артисты переехали в Москву.
·Культура/Афиша

Трек уже вышел на всех музыкальных площадках.
Омская группа «5УТРА» записала новую песню, которую исполнила вместе с солистом группы «Руки вверх!» Сергеем Жуковым. Композиция называется «Малая».
Сегодня состоялась премьера песни. Трек вышел на всех музыкальных площадках.
Напомним, Никита и Анна Беляевы, которые составляют дуэт «5УТРА», начали выпускать песни в 2015 году. В 2023 году треки начали набирать популярность, попали в топ музыкальных чартов страны, и артисты переехали в Москву.