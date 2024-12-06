Омск-Информ
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·Общество

Самые популярные имена по-прежнему не меняются.
Вчера Реестр ЗАГС обновил данные о том, как жители Омской области называют своих детей. Топ самых редких имен снова обновился.
Топ редких имен:
  • Хана и Эрик,
  • Паулина и Усман,
  • Малия и Рафаил,
  • Весения и Нарек,
  • Ада и Панфил.
Самыми популярными именами остаются Михаил и София.
·Общество

Самые популярные имена по-прежнему не меняются.
Вчера Реестр ЗАГС обновил данные о том, как жители Омской области называют своих детей. Топ самых редких имен снова обновился.
Топ редких имен:
  • Хана и Эрик,
  • Паулина и Усман,
  • Малия и Рафаил,
  • Весения и Нарек,
  • Ада и Панфил.
Самыми популярными именами остаются Михаил и София.