Остальным либо еще далеко до выплаты ипотеки, либо они арендуют квартиры и дома.

ПСБ Благосостояние провело второй замер Индекса финансовых достижений. Это исследование, направленное на оценку финансовой грамотности россиян. Жителей страны опрашивали об их доходах, имуществе и финансовых целях.

– Второй замер показал, что за год россияне стали более рационально распоряжаться своим бюджетом и долговой нагрузкой, увеличили доходы и, что особенно ценно, начали ставить перед собой долгосрочные финансовые цели, – отметил старший вице-президент, директор департамента управления благосостоянием ПСБ Алексей Жоголев.

На финансовую грамотность россиян, по мнению эксперта повлияли текущая ситуация на рынке труда, жесткая денежно-кредитная политика ЦБ, способствующая росту сберегательной активности граждан и охлаждению рынка необеспеченного кредитования.

Доходы

В этом году 46 % россиян повысили уровень своих доходов. У трети доходы выросли в пределах 10 %, у каждого восьмого – на 30 %, 4 % смогли увеличить свои доходы вполовину, а 1 % – вдвое.

У 42 % опрошенных в этом году благосостояние осталось на уровне прошлого года. Таким образом снизились доходы у 12 % жителей страны.

Отметим, что в прошлом году доходы выросли только у 38 % россиян.

Жилье и имущество

Собственное жилье, не обремененное никакими залогами, имеет 51 % россиян (рост за год на 3 %). Еще 9 % выплатили ипотеку более чем наполовину, а 14 % – меньше чем наполовину.

Интересно, что анонсированное заранее завершение действия льготных ипотечных программ почти не повлияло на решение россиян брать новые кредиты.

Стоимость основного имущества (недвижимость, автомобили, ценные бумаги и т. д.) у 76 % россиян превышает размер долговых обязательств. У 66 % опрошенных имущества существенно больше, чем кредитов. Отметим, что в конце 2023 года только 38,5 % респондентов говорили, что стоимость их активов гораздо больше долгов.

Специалисты Промсвязьбанка отмечают, что на соотношение стоимости имущества и кредитных обязательств могло повлиять то, что россияне научились управлять своей долговой нагрузкой. У 44 % респондентов нет кредитов (+ 1 % за год), еще 33 % обслуживают только один заем.

Финансовая грамотность

Исследователи также пришли к выводу, что у россиян повысился уровень финансовой грамотности. Если в конце 2023 года 44 % респондентов вообще не имели никаких финансовых целей и планов по их достижению, то сейчас таких 23 %. Планы на год и более строят 49 % (+18 % за год).

Планирование и разумный подход к управлению личным бюджетом позволили россиянам увеличить свои сбережения. У 11 % финансовой подушки безопасности хватит на год (+3 %). Нет никаких сбережений у 32 % (–6 %).

Инвестированием занимаются 28 % респондентов.

Регионом-лидером по финансовой грамотности стала Воронежская область. Три четверти опрошенных местных жителей имеют собственное жилье, более чем у половины есть банковские вклады, 27 % занимаются инвестированием. На втором месте оказалась Москва. Более 70 % респондентов столицы либо не имеют кредитов, либо обслуживают только один займ. Москвичи в большинстве своем тратят на выплаты долгов менее 30 % дохода. Тройку лидеров замыкает Нижегородская область. У каждого четвертого нижегородца есть финансовая подушка безопасности, которой хватит как минимум на полгода.