Контролерам не удалось составить ни одного протокола и тем более оштрафовать нарушителей.

На сегодняшнем комитете по вопросам транспортной инфраструктуры в Омском городском совете обсуждалась работа системы штрафов за безбилетный проезд. С 18 июля нынешнего года вступили в силу новые правила. Так, размер платы за поездку «зайцем» при первом нарушении составил 1000 рублей против прежних 300. Повторное нарушение чревато штрафом в сумму от 1500 до 2000 рублей.

Директор департамента контроля Марк Рогозин сделал сенсационное признание, что система не работает. У контролеров нет возможности идентифицировать личность нарушителя.

– Чтобы составить протокол, надо идентифицировать правонарушителя. Наряду с фамилией, именем и отчеством необходимо иметь паспортные данные и информацию о прописке. По состоянию на июнь составлено порядка 200 протоколов, все нарушители получили предупреждения. После чего не было возможности получить данные о лицах, – заявил директор департамента контроля.

По его словам, полные данные о нарушителях будут доступны только в 2025 году после проработки вопроса с Минцифры. А пока не составлено ни одного протокола.

– Система эффективного контроля на транспорте не работает. Надо ее менять. Здесь есть затруднение, по которому нет сиюминутного решения, – подтвердил наличие проблемы вице-мэр Владимир Куприянов, курирующий транспортный блок.

Заместитель председателя комитета Андрей Бондаренко призвал решить проблему как можно скорее.

– Нужен контроль. Чем быстрее мы это сделаем, тем быстрее люди начнут рассчитываться за проезд, – подчеркнул Бондаренко.

В итоге представители комитета договорились вернуться к вопросу позже, когда появится конкретика.