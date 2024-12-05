Омск-Информ
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·Происшествия

Причина пожара пока неизвестна.
Сегодня утром в деревне Тарлык Любинского района Омской области произошел пожар. Сгорел дом и надворные постройки на Третьей улице. Как сообщили в МЧС, в пожаре погиб человек.
Сообщение о возгорании спасателям поступило в 08:45. На место выехали 6 сотрудников МЧС на 3 пожарных машинах. Ликвидировать открытое горение им удалось в 10:58.
Площадь пожара составила 195 кв. м. Его причину устанавливают дознаватели.
Отметим, что вчера жители Омской области также гибли в пожарах. В деревне Гауф жертвами огня стали пожилые супруги-инвалиды, а в Омске – женщина.
·Происшествия

Причина пожара пока неизвестна.
Сегодня утром в деревне Тарлык Любинского района Омской области произошел пожар. Сгорел дом и надворные постройки на Третьей улице. Как сообщили в МЧС, в пожаре погиб человек.
Сообщение о возгорании спасателям поступило в 08:45. На место выехали 6 сотрудников МЧС на 3 пожарных машинах. Ликвидировать открытое горение им удалось в 10:58.
Площадь пожара составила 195 кв. м. Его причину устанавливают дознаватели.
Отметим, что вчера жители Омской области также гибли в пожарах. В деревне Гауф жертвами огня стали пожилые супруги-инвалиды, а в Омске – женщина.