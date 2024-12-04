Омск-Информ
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·Происшествия

Причину возгорания устанавливает экспертиза.
Вечером 3 декабря в деревне Гауф Азовского района Омской области загорелся дом. Как сообщает прокуратура, от острого отравления продуктами горения, а также ожогов погибли 78-летний мужчина и его 75-летняя супруга. Оба были инвалидами.
По предварительной информации, причиной возгорания стала неисправность электросети. Точную причину установит пожарно-технической экспертиза.
Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
·Происшествия

Причину возгорания устанавливает экспертиза.
Вечером 3 декабря в деревне Гауф Азовского района Омской области загорелся дом. Как сообщает прокуратура, от острого отравления продуктами горения, а также ожогов погибли 78-летний мужчина и его 75-летняя супруга. Оба были инвалидами.
По предварительной информации, причиной возгорания стала неисправность электросети. Точную причину установит пожарно-технической экспертиза.
Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.