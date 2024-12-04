Причину пожара выясняют следователи и дознаватели МЧС.

Сегодня около 05:39 в 1-м проезде Челюскинцев в Омске произошел пожар. Горел многоквартирный двухэтажный дом. Как сообщили в МЧС, на место происшествия выезжали 28 спасателей на 7 машинах. Им удалось ликвидировать открытое горение в 06:36. Пожарные также спасли троих жильцов.

– Со второго этажа при помощи трехколенной лестницы спустили 2 жильцов, с 1-го этажа пожарные вынесли из задымленного помещения мужчину без признаков жизни. Огнеборцы оказали первую помощь, мужчина пришел в себя. Пострадавшего передали медицинским работникам, – сообщили в МЧС.

Еще два человека выбрались из дома сами, а одна погибла. Ее тело обнаружили при тушении пожара.

Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара, площадь которого достигла 100 кв. м. На месте происшествия также работают следователи.