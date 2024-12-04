Омск-Информ
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·Происшествия

Причину пожара выясняют следователи и дознаватели МЧС.
Сегодня около 05:39 в 1-м проезде Челюскинцев в Омске произошел пожар. Горел многоквартирный двухэтажный дом. Как сообщили в МЧС, на место происшествия выезжали 28 спасателей на 7 машинах. Им удалось ликвидировать открытое горение в 06:36. Пожарные также спасли троих жильцов.
– Со второго этажа при помощи трехколенной лестницы спустили 2 жильцов, с 1-го этажа пожарные вынесли из задымленного помещения мужчину без признаков жизни. Огнеборцы оказали первую помощь, мужчина пришел в себя. Пострадавшего передали медицинским работникам, – сообщили в МЧС.
Еще два человека выбрались из дома сами, а одна погибла. Ее тело обнаружили при тушении пожара.
Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара, площадь которого достигла 100 кв. м. На месте происшествия также работают следователи.
·Происшествия

Причину пожара выясняют следователи и дознаватели МЧС.
Сегодня около 05:39 в 1-м проезде Челюскинцев в Омске произошел пожар. Горел многоквартирный двухэтажный дом. Как сообщили в МЧС, на место происшествия выезжали 28 спасателей на 7 машинах. Им удалось ликвидировать открытое горение в 06:36. Пожарные также спасли троих жильцов.
– Со второго этажа при помощи трехколенной лестницы спустили 2 жильцов, с 1-го этажа пожарные вынесли из задымленного помещения мужчину без признаков жизни. Огнеборцы оказали первую помощь, мужчина пришел в себя. Пострадавшего передали медицинским работникам, – сообщили в МЧС.
Еще два человека выбрались из дома сами, а одна погибла. Ее тело обнаружили при тушении пожара.
Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара, площадь которого достигла 100 кв. м. На месте происшествия также работают следователи.