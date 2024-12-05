Дорожникам поручено мобилизовать все имеющиеся ресурсы на уборку города от последствий надвигающегося снегопада.
Омск готовится к мощному снегопаду, который придет в город в ближайшие дни. Мэр города Сергей Шелест поручил Управлению дорожного хозяйства и благоустройства мобилизовать все имеющиеся ресурсы на уборку города после прохождения снежного фронта. Как сообщил глава города, в ход пойдет вся имеющаяся техника.
– Во избежание образования колейности, дороги будут обрабатываться песко-соляной смесью, далее снег будет сдвигаться с проезжей части, после чего убираться посредством лаповых погрузчиков и доставляться на полигоны. Также в ход пойдут шнекороторы и грейдеры, – написал Шелест в своем телеграм-канале. – Сначала уборка будет производиться на дорогах 1-й категории: основных вывозных и ввозных маршрутах в округа, затем перейдем на второстепенные улицы. Там, где механизированная уборка невозможна, будут трудиться бригады рабочих.
Мэр также отметил, что город обеспечен противогололедными материалами.