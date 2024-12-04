Как сообщил губернатор, средства из областного бюджета получили все муниципалитеты региона.

С начала года на транспортное обслуживание жителей Омска и районов области было выделено свыше 367 млн рублей, сообщил губернатор Виталий Хоценко. В ноябре региональный Минтранс провел уже пятый по счету конкурсный отбор муниципалитетов для распределения бюджетных средств.

Как пояснили в правительстве Омской области, размер субсидии рассчитывался пропорционально расчетному годовому пробегу автобусов по муниципальным маршрутам. В течение года субсидии для оплаты муниципальных перевозок получили 31 муниципальный район, 10 городских поселений, а также город Омск.

Выделение средств из бюджета области позволяет сдерживать рост провозной платы, а также обеспечивать транспортную доступность для населения.