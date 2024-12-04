Почти 25 тысяч неравнодушных горожан уже приняли участие в голосовании. У остальных еще есть шанс повлиять на его итоги.

Сегодня, 4 декабря, в 23:59 закроется голосование за лучшие инициативные проекты, в рамках которых следующей весной в Омске начнется благоустройство городских пространств. Как сообщили в мэрии, свой голос уже отдали почти 25 тыс. неравнодушных омичей.

Чтобы поддержать инициативный проект, нужно перейти по ссылке (требуется регистрация на портале «Госуслуги»). Подробнее узнать о проектах можно на сайте мэрии.

На 11 декабря назначено заседание конкурсной комиссии, где будут подведены итоги голосования. В состав комиссии войдут депутаты, общественники, представители мэрии и окружных администраций. Результаты обнародуют до конца 2024 года.