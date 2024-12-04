Департамент контроля провел совещание с представителями управляющих компаний, потребовав качественной уборки дворов в зимний период.

Мэрия Омска провела совещание с представителями управляющих компаний, работающих на территории Центрального и Советского округов города. Власти не устраивает качество уборки придомовых территорий и тротуаров у магазинов в многоэтажках.

Как сообщил директор департамента контроля администрации города Марк Рогозин, его ведомство в течение зимы будет собирать представителей хозяйствующих субъектов, в том числе и коммерческих организаций, чтобы отработать все нарушения содержания территорий и оперативно принимать меры по их устранению.

Чиновник также назвал аутсайдеров по зимнему содержанию среди управляющих компаний. В Центральном округе это «Новая волна», «Управляющая компания на Нахимова», «Солнечный город», «Уют-центр» и «Полет». В прошлую зиму они получили наибольшее количество протоколов, по каждому из которых был выписан штраф.

– Своевременная очистка территорий и кровель жилых домов от снега и наледи, содержание тротуаров, пешеходных дорожек, проездов на придомовой территории, уборка и вывоз снега – все это входит в обязанности управляющих компаний, ТСЖ, однако не все готовы своевременно эту работу проводить, – говорит Марк Рогозин. – Многие из них исправляют ситуацию только после получения предписания от департамента контроля, неисполнение которого будет стоить им нескольких десятков тысяч рублей штрафа.

Представителям УК еще раз напомнили, что обрабатывать песком и солью нужно тротуары, дворовые проезды, выходы из подъездов и подходы к коммерческим организациям, которые расположены на первых этажах многоэтажек. Сейчас в Омск пришла оттепель, соответственно, нужно сбивать наледь на крышах, оперативно выставляя ограждения либо сигнальные ленты.

За несоблюдение обязанностей по уборке территории выписывается штраф до 20 тыс. рублей, а должностные лица могут быть дисквалифицированы на срок до 3 лет. При этом в департаменте контроля подчеркивают, что жесткие меры – не самоцель, главное, чтобы управляющие компании и другие хозяйствующие субъекты вовремя делали свою работу. Это в том числе позволит избежать травм и несчастных случаев.