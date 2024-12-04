Он свяжет Светлый и Солнечный через Ленинградский мост.
С 1 января 2025 года в Омске появится еще один автобусный маршрут – № 41. По данным реестра муниципальных маршрутов, он свяжет поселки Светлый и Солнечный через улицы Маргелова, Светловскую, Новокирпичную, Кирова, Богдана Хмельницкого, Масленникова, Ленинградскую площадь, Ленинградский мост, Енисейскую, 70 лет Октября, Степанца, Перелета, Ватутина, Дианова и 2-ю Солнечную.
По маршруту будут ездить шесть машин: 3 – среднего класса и 3 – большого. Во всех установят валидаторы.