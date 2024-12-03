Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Омск пока не сдается, ожидается еще работа жюри.

Стали известны результаты народного голосования за «Культурную столицу России 2026 года». Омск стал одним из финалистов и занял второе место. Город набрал 166 056 голосов.

Сейчас ожидается следующий этап – оценка культурной жизни экспертами. Они учтут не только количество голосов, но также качество культурной инфраструктуры, программ и мероприятий, которые проводят в Омске.

Окончательное решение будет известно уже скоро, его примут до 15 декабря 2024 года. После этого станет известно, какой город будет носить звание культурной столицы России 2026 года.

·Культура/Афиша

Омск пока не сдается, ожидается еще работа жюри.

Стали известны результаты народного голосования за «Культурную столицу России 2026 года». Омск стал одним из финалистов и занял второе место. Город набрал 166 056 голосов.

Сейчас ожидается следующий этап – оценка культурной жизни экспертами. Они учтут не только количество голосов, но также качество культурной инфраструктуры, программ и мероприятий, которые проводят в Омске.

Окончательное решение будет известно уже скоро, его примут до 15 декабря 2024 года. После этого станет известно, какой город будет носить звание культурной столицы России 2026 года.