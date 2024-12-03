Она занимает три этажа многоквартирного дома.

В Омске выставили на продажу 8-комнатную квартиру площадью 466,1 кв. м. Владелец просит за жилплощадь 63 млн рублей. Как сообщается в объявлении на сайте «Авито», квартира располагается в микрорайоне Старгород по адресу: Нагибина, 3/1.

Жилплощадь занимает три этажа дома и цоколь. На третьем этаже расположена мастер-спальня с собственной гардеробной комнатой, санузлом и душевой, две детские комнаты и отдельная душевая с санузлом для детей. На втором этаже расположена просторная кухня-гостиная. На первом этаже – комната для гостей, санузел, гараж, кладовая и два выхода на улицу со своими гардеробными. В цокольном этаже расположена душевая, игровая комната, кабинет и санузел.

Продавец отмечает, что квартиру можно купить в ипотеку. Ежемесячный платеж будет превышать миллион рублей.

Трехэтажный кирпичный дом 2007 года постройки. В нем 5 подъездов.