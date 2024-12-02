Омск-Информ
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·Общество

Руководство задолжало сотрудникам больше миллиона.
Следственный комитет завел на омский магазин уголовное дело о невыплате зарплат сотрудникам. По версии следствия, за 2023–2024 гг. руководство магазина задолжало 14 работникам более 1 млн рублей.
– Следствием проведены обыски, изъята документация, проводятся допросы потерпевших, свидетелей, иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и виновных лиц, принимаются меры к возмещению причиненного ущерба, – сообщили в ведомстве.
Отметим, что, по данным Омскстата, на 1 ноября долги омских работодателей по зарплатам составляли 54 тыс. рублей.
·Общество

Руководство задолжало сотрудникам больше миллиона.
Следственный комитет завел на омский магазин уголовное дело о невыплате зарплат сотрудникам. По версии следствия, за 2023–2024 гг. руководство магазина задолжало 14 работникам более 1 млн рублей.
– Следствием проведены обыски, изъята документация, проводятся допросы потерпевших, свидетелей, иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и виновных лиц, принимаются меры к возмещению причиненного ущерба, – сообщили в ведомстве.
Отметим, что, по данным Омскстата, на 1 ноября долги омских работодателей по зарплатам составляли 54 тыс. рублей.