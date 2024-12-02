Самосвалы МАЗ, универсальные тракторы и фронтальные погрузчики помогут дорожникам лучше справляться со снегом.

В минувшие выходные в Омск пришла дополнительная специализированная техника для уборки снега и содержания дорог, сообщил мэр Сергей Шелест. Управление дорожного хозяйства и благоустройства получило шесть самосвалов МАЗ грузоподъемностью 20 тонн, пять универсальных тракторов «Беларус» и два фронтальных пятитонных погрузчика белорусского производства.

Кроме того, город закупил два 15-метровых автогидроподъемника для проведения высотных работ.

– Совместно с региональными властями будем наращивать производственные возможности УДХБ. По решению главы региона Виталия Хоценко в течение 2024–2025 годов на обновление парка дорожных машин предприятия будет выделено почти 370 млн рублей, – отметил мэр Омска.

Ранее сообщалось, что за минувшие выходные омские дорожники убрали 4500 кубометров снега. Уборкой и обработкой тротуаров сегодня занимаются 180 рабочих.