Омск-Информ
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·Общество

В мэрии назвали адреса, где эти работы проведут сегодня.
Рабочие Управления дорожного хозяйства и благоустройства приступили к заливке катков во дворах. Готовы уже две хоккейные коробки по адресам: Мельничная, 67, и Володарского, 120.
Сегодня работы идут еще на 14 объектах: 
  1. 21-я Амурская, 20б,
  2. Иртышская Набережная, 19,
  3. Декабристов, 71,
  4. Конева, 34,
  5. Химиков, 40,
  6. проспект Мира, 34б,
  7. Нефтезаводская, 38а,
  8. Химиков, 6,
  9. Энтузиастов, 5,
  10. 10-я Чередовая, 17/1,
  11. 22-я Марьяновская, 2,
  12. 7-я Линия, 190/2,
  13. Юбилейная, 6,
  14. 50 лет ВЛКСМ, 4а.
В этом сезоне планируется залить в городе 83 ледовые площадки.
·Общество

В мэрии назвали адреса, где эти работы проведут сегодня.
Рабочие Управления дорожного хозяйства и благоустройства приступили к заливке катков во дворах. Готовы уже две хоккейные коробки по адресам: Мельничная, 67, и Володарского, 120.
Сегодня работы идут еще на 14 объектах: 
  1. 21-я Амурская, 20б,
  2. Иртышская Набережная, 19,
  3. Декабристов, 71,
  4. Конева, 34,
  5. Химиков, 40,
  6. проспект Мира, 34б,
  7. Нефтезаводская, 38а,
  8. Химиков, 6,
  9. Энтузиастов, 5,
  10. 10-я Чередовая, 17/1,
  11. 22-я Марьяновская, 2,
  12. 7-я Линия, 190/2,
  13. Юбилейная, 6,
  14. 50 лет ВЛКСМ, 4а.
В этом сезоне планируется залить в городе 83 ледовые площадки.