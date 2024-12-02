В мэрии назвали адреса, где эти работы проведут сегодня.

Рабочие Управления дорожного хозяйства и благоустройства приступили к заливке катков во дворах. Готовы уже две хоккейные коробки по адресам: Мельничная, 67, и Володарского, 120.

Сегодня работы идут еще на 14 объектах:

21-я Амурская, 20б, Иртышская Набережная, 19, Декабристов, 71, Конева, 34, Химиков, 40, проспект Мира, 34б, Нефтезаводская, 38а, Химиков, 6, Энтузиастов, 5, 10-я Чередовая, 17/1, 22-я Марьяновская, 2, 7-я Линия, 190/2, Юбилейная, 6, 50 лет ВЛКСМ, 4а.

В этом сезоне планируется залить в городе 83 ледовые площадки.