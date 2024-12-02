Там будут останавливаться сразу восемь маршруток, которые теперь ездят через Фрунзенский мост.

Сегодня, 2 декабря, в Омске начал функционировать новый остановочный пункт «Фрунзенский мост». Павильоны установили на улице Маршала Жукова неподалеку от пересечения от улицы Звездова.

Через новую остановку, которую просили установить пассажиры, следуют восемь маршрутов частных перевозчиков – № 212, 222, 350, 385, 386, 414, 470 и 550. После транспортной реформы все они ездят через Фрунзенский мост.