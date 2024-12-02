Чиновникам придется сделать это на три года раньше.

В Омске прокуратура через суд добилась сокращения срока расселения аварийного дома по адресу: Химиков, 57. Чиновников обязали сделать это на 3 года раньше, чем планировалось: в 2027-м году 2030-го.

– Несмотря на имеющуюся угрозу жизни и здоровью жильцов дома, муниципалитет не принимает должных мер по их незамедлительному расселению, – сообщили в прокуратуре.

В кирпичной четырехэтажке 1964 года постройки живут около 100 человек. При этом в доме имеются повреждения и деформации конструктивных элементов, свидетельствующие об исчерпании несущей способности и риске обрушения. Физический износ дома составляет 71 %, фасад и отмостка разрушены, из стен выпадают кирпичи.