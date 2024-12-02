По поручению главы региона объем возмещения части затрат по производству молока в личных подсобных хозяйствах увеличен до 114 млн рублей.
Региональным правительством под руководством губернатора Виталия Хоценко утверждены изменения в распределение субсидий местным бюджетам в 2024 году на софинансирование отдельных расходов в сфере сельского хозяйства. Муниципальным районам дополнительно распределено финансирование в размере 8,3 млн рублей на предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, для возмещения части затрат по производству молока.
Таким образом, общий объем субсидий в 2024 году на данное направление превысил 114,7 млн рублей. Выплата позволит просубсидировать 31,9 тысячи тонн молока, сданного личными подсобными хозяйствами на переработку. В прошлом году по поручению губернатора Омской области Виталия Хоценко ставка субсидий была увеличена с 2 рублей 60 копеек за 1 литр молока до 3 рублей 60 копеек.