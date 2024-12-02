Дорожные службы с помощью техники и вручную чистят наледь и снег.

Омский мэр Сергей Шелест рассказал об уборке города от снега и наледи. По его словам, только за выходные убрано 4500 кубометров снега.

Уточняется, что снег вывозили с улиц Орджоникидзе, Институтская, Новокирпичная, Богдана Хмельницкого, Перелета, с путепровода на улице Кирова, Ленинградского моста и других.

По словам главы города, снимается наледь с дорог. Также там, где это возможно, для уборки применяют шнекороторное оборудование. Это позволяет ускорить процесс очистки проезжей части. Из-за колеблющейся температуры продолжается образование ледяных накатов. Дорожники обрабатывают проблемные места противогололедными материалами, вручную очищают наледь.

В понедельник, 2 декабря, дорожники работали на дороге к поселку Большие Поля, на улице Нефтезаводской. Планируется вывоз снега с улиц 12 Декабря, Шаронова, Кирова, Космического проспекта, Крупской, 21-й Амурской. Глава города подчеркнул, что уборкой и обработкой тротуаров занимаются 180 рабочих.

Напомним, что уже вторую неделю из-за температурных качелей в ночные и дневные часы город напоминает гигантский каток.