Омск-Информ
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·Общество

В 2011 году из-за поведения на корпоративах с сотрудниками расставались 16 % работодателей.

Сотрудники российских компаний стали лучше вести себя на корпоративах, в результате чего их стали гораздо реже увольнять после таких праздников, выяснил SuperJob. Сервис провел опрос, показавший, что из-за ненадлежащего поведения на корпоративе сегодня увольняют 5 % компаний. В 2011 году таких было 16 %.

По данным агентства «РИА Новости», на последнем корпоративе, организованном работодателем, был каждый второй сотрудник. При этом половине работников не нравятся такие праздники.

·Общество

В 2011 году из-за поведения на корпоративах с сотрудниками расставались 16 % работодателей.

Сотрудники российских компаний стали лучше вести себя на корпоративах, в результате чего их стали гораздо реже увольнять после таких праздников, выяснил SuperJob. Сервис провел опрос, показавший, что из-за ненадлежащего поведения на корпоративе сегодня увольняют 5 % компаний. В 2011 году таких было 16 %.

По данным агентства «РИА Новости», на последнем корпоративе, организованном работодателем, был каждый второй сотрудник. При этом половине работников не нравятся такие праздники.