Омск-Информ
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·Общество

Декабрь будет теплый.

Гидрометцентр России опубликовал бюллетень с прогнозом средней месячной температуры воздуха и количества осадков в декабре 2024 года. В документе говорится, что ночью на юго-востоке Сибирского федерального округа России ожидается -28…-33 градуса, а днем - 21…-26 градусов.

При этом в период похолодания температура воздуха будет составлять -40…-45 градусов. Днем будет теплее - -30…-35 градусов. Средняя месячная температура по СФО будет колебаться от -13 до -24 градусов. Месячное количество осадков будет в пределах нормы.

Что касается Омской области, то средняя месячная температура составит -14 градусов. Месячное количество осадков составит 29 мм.

·Общество

Декабрь будет теплый.

Гидрометцентр России опубликовал бюллетень с прогнозом средней месячной температуры воздуха и количества осадков в декабре 2024 года. В документе говорится, что ночью на юго-востоке Сибирского федерального округа России ожидается -28…-33 градуса, а днем - 21…-26 градусов.

При этом в период похолодания температура воздуха будет составлять -40…-45 градусов. Днем будет теплее - -30…-35 градусов. Средняя месячная температура по СФО будет колебаться от -13 до -24 градусов. Месячное количество осадков будет в пределах нормы.

Что касается Омской области, то средняя месячная температура составит -14 градусов. Месячное количество осадков составит 29 мм.