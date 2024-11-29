Омск-Информ
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·Спорт

 За нового нападающего «Авангарда» заплатили 45 млн рублей.

Омский «Авангард» обменял 23-летнего нападающего Данила Башкирова из магнитогорского «Металлурга». По сообщениям инсайдеров, с ним подписали контракт на 30 млн рублей.

«Металлург» получил за хоккеиста денежную компенсацию. Как сообщает «Спорт-Экспресс», сумма компенсации составила 45 млн рублей.

Башкиров провел в КХЛ 264 матча, в них он набрал 75 очков при показателе полезности «+19». Хоккеист проведет в «Авангарде» три сезона.

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·Спорт

 За нового нападающего «Авангарда» заплатили 45 млн рублей.

Омский «Авангард» обменял 23-летнего нападающего Данила Башкирова из магнитогорского «Металлурга». По сообщениям инсайдеров, с ним подписали контракт на 30 млн рублей.

«Металлург» получил за хоккеиста денежную компенсацию. Как сообщает «Спорт-Экспресс», сумма компенсации составила 45 млн рублей.

Башкиров провел в КХЛ 264 матча, в них он набрал 75 очков при показателе полезности «+19». Хоккеист проведет в «Авангарде» три сезона.

1476