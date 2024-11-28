Сейчас городские власти работают над тем, чтобы по карте можно было посещать дворцы культуры.

Сегодня на заседании комитета горсовета по социальным вопросам рассматривался вопрос о реализации всероссийского проекта «Пушкинская карта» на территории Омска. Ее, напомним, бесплатно выдают молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет включительно, имеющим российское гражданство. На карту в начале года поступают целевые 5000 рублей от государства, которые можно потратить на билеты в кино, музеи, театры, концертные залы, филармонии, консерватории и другие культурные учреждения страны.

Как сообщил директор департамента культуры мэрии Олег Федоренко, сейчас решается вопрос о посещении по «Пушкинской карте» омских дворцов культуры. Там проводится большое количество мероприятий для молодежи.

– Месяц назад мы поставили задачу перенять этот опыт и всем дворцам начинать работать по «Пушкинской карте», – отметил Федоренко.

Чиновник также привел статистику, согласно которой только 50 % молодых омичей оформили «Пушкинскую карту». Олег Федоренко порекомендовал родителям озаботиться этим вопросом и помочь своим детям оформить карту, чтобы они могли посещать учреждения культуры и духовно развиваться.