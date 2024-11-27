Омск-Информ
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·Общество

Отключения планируются в центре города.
Омский водоканал запланировал на субботу, 30 ноября, переврезку водопровода возле дома № 71 на улице Фрунзе. В связи с этим с 11:00 до 19:00 некоторым абонентам отключат воду.
Адреса отключений:
  • Фрунзе, 67, 69, 71, 72/1,
  • Герцена, 25, 29, 19,
  • Тарская, 28.
Отметим, что отключения воды планируются в Омске также в воскресенье, 1 декабря.
·Общество

Отключения планируются в центре города.
Омский водоканал запланировал на субботу, 30 ноября, переврезку водопровода возле дома № 71 на улице Фрунзе. В связи с этим с 11:00 до 19:00 некоторым абонентам отключат воду.
Адреса отключений:
  • Фрунзе, 67, 69, 71, 72/1,
  • Герцена, 25, 29, 19,
  • Тарская, 28.
Отметим, что отключения воды планируются в Омске также в воскресенье, 1 декабря.