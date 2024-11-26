Омск-Информ
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·Общество

Школу № 106 на улице Бархатовой начало вчера затапливать.

Омский Роспотребнадзор начал проверку после коммунальной аварии на территории школы № 106. Вчера, 25 ноября, кипяток начал разливаться по двору учебного заведения.

– При выявлении нарушений санитарного законодательства будут приняты меры, установленные действующим законодательством, – рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Авария произошла из-за повреждения на подземной теплотрассе. Ликвидацией аварии занимаются сотрудники «Тепловой компании». Детей временно перевели на дистанционное обучение. Ситуацию взял на контроль мэр Омска Сергей Шелест.

·Общество

Школу № 106 на улице Бархатовой начало вчера затапливать.

Омский Роспотребнадзор начал проверку после коммунальной аварии на территории школы № 106. Вчера, 25 ноября, кипяток начал разливаться по двору учебного заведения.

– При выявлении нарушений санитарного законодательства будут приняты меры, установленные действующим законодательством, – рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Авария произошла из-за повреждения на подземной теплотрассе. Ликвидацией аварии занимаются сотрудники «Тепловой компании». Детей временно перевели на дистанционное обучение. Ситуацию взял на контроль мэр Омска Сергей Шелест.