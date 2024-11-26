Омск-Информ
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·Происшествия

Сотрудники «Тепловой компании» ищут повреждение, чтобы отремонтировать трубу.
Вчера на территории школы № 106 в Омске случилась коммунальная авария. Как сообщает «ОмскТВ», кипяток разливается по двору, а в соседних домах нет горячей воды и отопления.
– Занятия отменены еще вчера. Сегодня ребенок пошел на дополнительные занятия в школу, их запускали и выпускали через другой вход, потому что через главный не зайти, – пожаловался один из омичей.
В администрации подтвердили, что по адресу: Бархатовой, 6г, произошло повреждение на подземной теплотрассе. Сотрудники «Тепловой компании» уже выехали на место происшествия.
– В настоящее время осуществляется поиск повреждения и выполняются другие необходимые работы. Прилагаются все усилия для оперативного устранения проблемы, – сообщили в мэрии.
Дети временно будут учиться дистанционно.
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·Происшествия

Сотрудники «Тепловой компании» ищут повреждение, чтобы отремонтировать трубу.
Вчера на территории школы № 106 в Омске случилась коммунальная авария. Как сообщает «ОмскТВ», кипяток разливается по двору, а в соседних домах нет горячей воды и отопления.
– Занятия отменены еще вчера. Сегодня ребенок пошел на дополнительные занятия в школу, их запускали и выпускали через другой вход, потому что через главный не зайти, – пожаловался один из омичей.
В администрации подтвердили, что по адресу: Бархатовой, 6г, произошло повреждение на подземной теплотрассе. Сотрудники «Тепловой компании» уже выехали на место происшествия.
– В настоящее время осуществляется поиск повреждения и выполняются другие необходимые работы. Прилагаются все усилия для оперативного устранения проблемы, – сообщили в мэрии.
Дети временно будут учиться дистанционно.
1543