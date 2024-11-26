Новая сеть магазинов электроники готова зайти в Омск, и в ее ассортименте сразу же будут сим-карты одного из самых известных сотовых операторов страны.

МегаФон стал первым сотовым оператором страны, чьи сим-карты появились в продаже в розничных магазинах новой сети «Связь.ON». Согласно достигнутым договоренностям продажа сим-карт МегаФона стартовала с этой недели в более чем 140 мультицентрах ритейлера. На сегодня сеть «Связь.ON» представлена в 14 из 16 городов-миллионников, уже совсем скоро ее центры откроются и в Омске.

Впрочем, у омичей уже сегодня есть возможность приобрести сим-карты дистанционно на сайте ритейлера и забрать заказ в пункте выдачи. В Омске их более 150, и часть пунктов работает круглосуточно.

На первом этапе покупателям будут предлагаться сим-карты с саморегистрацией. Кроме того, сим-карты МегаФона реализуются в виде пакетного предложения вместе со смартфоном. При приобретении такого пакета покупатель будет получать скидку на гаджет.

– Конечно, покупка сим-карты сразу с тарифом – привычнее, но мы сознательно начали с продаж сим-карт с саморегистрацией, чтобы помогать нашим клиентам разбираться и выбирать наиболее подходящий им тариф под их актуальные задачи, – пояснила генеральный директор и один из учредителей «Связь.ON» Дагмара Иванова.

Товары МегаФона также попадут в ассортимент новых точек продаж ритейлера, число которых планируется в ближайшее время расширить до нескольких сотен в городах и агломерациях от 30 тысяч жителей. После оценки проекта сотрудничество может быть расширено. Соответствующее решение будет принято по итогам анализа продаж ближе к концу года.

– Мы активно расширяем географию нашего присутствия во всех форматах и типах сетевой розницы. Но наиболее пристальное внимание мы уделяем работе со специализированными сетями. «Связь.ON» – новый и весьма перспективный формат розницы на рынке электроники, и мы готовы расширять наше сотрудничество, – сообщил директор по продажам МегаФона Давид Борзилов.

В «Связь.ON» помимо сим-карт МегаФона можно будет приобрести сим-карты Yota и сформировать собственный тариф, исходя из потребностей в голосовой связи, интернета и даже наиболее часто используемых приложений, воспользовавшись сайтом оператора.

В мае МегаФон начал продажи своих сим-карт в сети «Комус», принадлежащей одноименному комплексному поставщику товаров для офиса и бизнеса, и в сети гипермакетов «Линия» в Черноземье. В июле сим-карты оператора появились в крупнейшей в России сети гипермаркетов «Лента».

Также МегаФон последовательно осваивает сегмент маркетплейсов. С 2020 года компания начала поставлять свои сим-карты клиентам на Wildberries, с мая 2022 года началось сотрудничество с Ozon. В этом году началось сотрудничество сотового оператора с «Яндекс Маркет» и «Магнит Маркет».

Активация сим-карт происходит на сайтах МегаФона и Yota, подписание абонентского договора осуществляется через приложение «Госключ». Любая форма регистрации предусматривает предоставление абонентом его подтвержденных паспортных данных, которые проходят проверку в системе межведомственного электронного взаимодействия. Без прохождения процедуры идентификации потенциального абонента активация сим-карты невозможна.

ПАО «МегаФон». ИНН 7812014560. Реклама