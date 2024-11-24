Омичам предстоит матч с «Барысом».

Объявлен состав «Авангарда» на сегодняшнюю игру против «Барыса». Матч пройдет в Астане в 17:30 по омскому времени.

В частности, за «ястребов» дебютирует голкипер Никита Серебряков, которого обменяли в питерском СКА. О крутом повороте в карьере хоккеист узнал во время чайной церемонии.

Вчера стало известно, что 24-летний защитник Райан Меркли подписал контракт с омским клубом и перешел из «Куньлунь Ред Стар» в обмен на денежную компенсацию. По некоторым данным, эта сумма составила 25 млн рублей. Контракт с канадским легионером рассчитан на год.

Помимо сегодняшнего, омичей ждут еще два выездных матча: 26-го – с магнитогорским «Металлургом», а 28-го – с «Автомобилистом» из Екатеринбурга.