В этом сезоне голкипер провел всего 5 матчей и надолго выпал из состава СКА. Вратарь решил положиться на судьбу.

Перешедший в состав «Авангарда» голкипер Никита Серебряков рассказал, как узнал о трансфере. По словам вратаря, об этом ему сообщил лично главный тренер СКА Роман Ротенберг. В этом сезоне Серебряков провел за питерский СКА всего 5 матчей и надолго выпал из состава.

- Я сидел на чайной церемонии, мне позвонил Роман Борисович Ротенберг и сказал, что меня обменяли. Это новый шаг в моей карьере, новый вызов. Попал в топ-команду, так что все замечательно, - сказал Серебряков в интервью порталу «Чемпионат».

Серебряков отмечает, что, потеряв место в составе питерского клуба, решил положиться на судьбу.

- Старался держать себя в форме, тренировался. Понимал, что жизнь еще в любом случае даст мне шанс, тот момент, когда я сыграю либо в СКА, либо уже в другом клубе. Поэтому просто готовился физически и морально, положившись на судьбу, - заявил вратарь.

Пока новобранец не дебютировал в составе «Авангарда». Главный тренер «ястребов» Сергей Звягин намерен попробовать его во время выездной серии. 24 ноября омичи сыграют в Астане против «Барыса», 26-го их ждет магнитогорский «Металлург», а 28-го – «Автомобилист» из Екатеринбурга.