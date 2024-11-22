Подсудимую подозревают в получении взятки.

В Омске начали судить бывшую заведующую пищеблоком омской психиатрической больницы Наталью Ли, сообщают «Вести Омск». На этой должности подсудимая работала с 2014 по 2023 год. Она обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

Сторона обвинения считает, что женщина за определенную плату заказывала продукты для столовой у одних и тех же поставщиков. Закупки обошлись в 41 млн рублей. При этом часть мяса и молока были без сертификатов или просрочены. Эта история продолжалась 4 года.

На первое заседание подсудимая пришла в капюшоне и отказалась его снимать даже при судье. Адвокат пытался убедить журналистов, что их присутствие ранит омичку, потому что его клиентку и второго фигуранта дела связывают личные отношения, которые невозможно озвучивать в присутствии представителей СМИ.

Подсудимая не признает свою вину. После скандала ее уволили с работы. Теперь омичке грозит до 15 лет лишения свободы.