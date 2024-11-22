Темой очного этапа VI конкурса студенческих научных работ стали «Актуальные проблемы противодействия коррупции».

В Омске 22 ноября прошел очный этап VI конкурса студенческих научных работ «Губернаторские студенческие чтения «Актуальные проблемы противодействия коррупции». Организаторы конкурса – аппарат губернатора и правительства Омской области совместно с Омским государственным университетом им. Ф. М. Достоевского.

Среди участников публичной защиты представители ОмГУ, ОмГПУ, Омской академии МВД, Сибирского юридического университета, СИУ РАНХиГС, Уральского государственного юридического университета, Новосибирского госуниверситета.

– Главная задача конкурса – популяризировать тему борьбы с коррупцией, – отметил начальник управления губернатора Омской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений Николай Ратушный. – Эта тема всегда актуальна, а молодежь является носителем прогрессивных идей, новаторских подходов к решению любых проблем.

40 участников из Омска, Новосибирска, Екатеринбурга подали заявки на заочный отборочный этап. Это студенты высших учебных заведений (бакалавры, магистранты, курсанты) всех форм обучения, интересующиеся проблемами противодействия коррупции. 19 человек, успешно прошедших первый этап, сегодня участвуют в публичной защите своих научных работ. Студенческие чтения организованы по двум направлениям: юридические и гуманитарные науки.

– Для нас важна и научная ценность материалов, и обучающая составляющая, – рассказал декан юридического факультета Омского государственного университета имени Ф. М. Достоевского Игорь Коновалов. – Благодаря конкурсу студенты учатся применять инновационные технологии, публично защищать свои проекты, расширяют круг знакомств с коллегами, обмениваются информацией. Кроме того, участие в конкурсе позволяет молодым людям глубже разобраться в причинах возникновения коррупции, механизмах противодействия этому явлению. Конкурс решает и просветительские задачи, способствуя антикоррупционному просвещению и формированию у молодежи нетерпимости к коррупционному поведению.

В составе жюри конкурса – представители аппарата губернатора, юридического факультета ОмГУ, Омской академии МВД, Сибирского юридического университета, ОмГПУ.

Награждение победителей планируется провести в декабре 2024 года на праздничном мероприятии, приуроченном к Международному дню борьбы с коррупцией.