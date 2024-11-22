Департамент жилищной политики администрации Омска провел приемку квартир в новом доме, построенном в поселке Биофабрика.

В Омске продолжается реализация программы расселения аварийного жилого фонда. В ее рамках 102 семьи переедут в новые квартиры уже в ближайшее время. Департамент жилищной политики администрации Омска провел приемку квартир в доме, расположенном по адресу: поселок Биофабрика, 18/1. Специалисты оценили, насколько жилье соответствуют техническому заданию, а также основным требованиям, например, таким, как обеспечение помещения отоплением и электричеством. Проверили исправность установленного оборудования, также проводился осмотр и внешнего вида квартир. Все 102 жилых помещения прошли процедуру приемки.

Однокомнатные и двухкомнатные квартиры площадью 37 и 56 квадратных метров получат собственники жилья в домах, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года. Новый дом ввели в эксплуатацию в текущем году. Ключи омичам будут переданы до конца 2024 года.

Напомним, что новое жилье закупается в рамках VI этапа региональной адресной программы Омской области по переселению из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда развития территорий, бюджета Омской области и города. В настоящее время департаментом проводятся 30 аукционов, направленных на приобретение жилых помещений в рамках программы, а также планируется заключить еще 128 муниципальных контрактов. Отметим, что в конце октября департамент жилищной политики провел приемку 20 квартир в новостройке по адресу: 4-й Амурский проезд, 9.