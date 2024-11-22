Омск-Информ
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·Общество

Женщина возбуждала вражду между людьми разных национальностей.
Прокуратура нашла нарушения законодательства о противодействии экстремизму в действиях жительницы Калачинского района. На нее завели дело по ст. 20.3.1 КоАП РФ. 
Причиной стал комментарий, который она опубликовала в апреле под постом во «ВКонтакте». Комментарий призывал враждебно относиться к людям других национальностей.
В результате суд оштрафовал женщину на 10 тыс. рублей. Это решение вступило в законную силу.
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·Общество

Женщина возбуждала вражду между людьми разных национальностей.
Прокуратура нашла нарушения законодательства о противодействии экстремизму в действиях жительницы Калачинского района. На нее завели дело по ст. 20.3.1 КоАП РФ. 
Причиной стал комментарий, который она опубликовала в апреле под постом во «ВКонтакте». Комментарий призывал враждебно относиться к людям других национальностей.
В результате суд оштрафовал женщину на 10 тыс. рублей. Это решение вступило в законную силу.
1256