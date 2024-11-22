Он открыл фирму в родном регионе.

В минувший вторник, 19 ноября, бывший глава Минприроды Омской области Илья Лобов вместе с соучредителями зарегистрировал в Свердловской области ООО «Холина». Он же стал генеральным директором.

По данным ЕГРЮЛ, компания будет заниматься интернет-торговлей. Бизнес-партнерами Лобова стали местные предприниматели Наталья Овчинникова и Алексей Холодарев.

Напомним, Илья Лобов, который родился в Свердловской области, был главой Минприроды Омской области с июля 2018 года по октябрь 2023 года. В 2000-х годах он владел двумя компаниями, которые занимались торговлей фармацевтической продукцией.