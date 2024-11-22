Омск-Информ
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·Происшествия

Такое наказание посчитал достаточным государственный обвинитель.
В Центральном районном суде Омска продолжают рассматривать уголовное дело 22-летнего водителя, которого обвиняют в гибели человека. Прокурор предложил отправить парня в колонию общего режима на 7 лет и лишить водительских прав на 3 года.
Напомним, авария произошла на улице Челюскинцев 1 июля. По версии следствия, парень сел за руль в состоянии наркотического опьянения, проехал на красный свет и насмерть сбил 60-летнего мужчину. После этого машина въехала в забор и в дерево.
Отметим, что водитель признал свою вину. Следующее заседание состоится 2 декабря.
·Происшествия

Такое наказание посчитал достаточным государственный обвинитель.
В Центральном районном суде Омска продолжают рассматривать уголовное дело 22-летнего водителя, которого обвиняют в гибели человека. Прокурор предложил отправить парня в колонию общего режима на 7 лет и лишить водительских прав на 3 года.
Напомним, авария произошла на улице Челюскинцев 1 июля. По версии следствия, парень сел за руль в состоянии наркотического опьянения, проехал на красный свет и насмерть сбил 60-летнего мужчину. После этого машина въехала в забор и в дерево.
Отметим, что водитель признал свою вину. Следующее заседание состоится 2 декабря.