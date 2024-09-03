Омск-Информ
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·Происшествия

Его будут судить за нарушение ПДД, которое привело к гибели человека.
В пятницу, 6 сентября, Центральный районный суд начнет рассматривать дело 22-летнего омича. Парня обвиняют в том, что он принял наркотики, сел за руль, проехал на красный свет и насмерть сбил пешехода.
Как пояснили «Омск-информу» в суде, речь идет о ДТП на улице Челюскинцев, которое случилось 1 июля. В аварии погиб 60-летний мужчина. Травмы получила также пассажирка молодого человека.
Ранее водителя уже ловили за рулем с признаками опьянения, но от медицинского освидетельствования он отказался. Парень нарушал и другие правила дорожного движения.
·Происшествия

Его будут судить за нарушение ПДД, которое привело к гибели человека.
В пятницу, 6 сентября, Центральный районный суд начнет рассматривать дело 22-летнего омича. Парня обвиняют в том, что он принял наркотики, сел за руль, проехал на красный свет и насмерть сбил пешехода.
Как пояснили «Омск-информу» в суде, речь идет о ДТП на улице Челюскинцев, которое случилось 1 июля. В аварии погиб 60-летний мужчина. Травмы получила также пассажирка молодого человека.
Ранее водителя уже ловили за рулем с признаками опьянения, но от медицинского освидетельствования он отказался. Парень нарушал и другие правила дорожного движения.