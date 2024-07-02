Омск-Информ
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·Происшествия

На него завели уголовное дело. Расследование контролирует прокуратура.
Вчера около 18:15 на улице Челюскинцев в районе остановки «Школа № 93» случилось ДТП. 22-летний мужчина на автомобиле Nissan Almera выехал на пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора и сбил пешехода. После этого иномарку отбросило на ограждение и в дерево.
Пешеход, 60-летний мужчина, скончался на месте. Пострадала также пассажирка иномарки.
– Ранее водитель уже неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения, в том числе за невыполнение требований о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения (судебное решение в законную силу не вступило), – сообщили сегодня в прокуратуре.
На водителя автомобиля завели уголовное дело. Контролировать его расследование будет прокуратура.
·Происшествия

На него завели уголовное дело. Расследование контролирует прокуратура.
Вчера около 18:15 на улице Челюскинцев в районе остановки «Школа № 93» случилось ДТП. 22-летний мужчина на автомобиле Nissan Almera выехал на пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора и сбил пешехода. После этого иномарку отбросило на ограждение и в дерево.
Пешеход, 60-летний мужчина, скончался на месте. Пострадала также пассажирка иномарки.
– Ранее водитель уже неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения, в том числе за невыполнение требований о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения (судебное решение в законную силу не вступило), – сообщили сегодня в прокуратуре.
На водителя автомобиля завели уголовное дело. Контролировать его расследование будет прокуратура.