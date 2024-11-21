Квартира находится в историческом доме.

В Омске выставили на продажу 7-комнатную квартиру в доме 1908 года постройки, которая находится по адресу улица Комиссаровская, 18. Этот дом является объектом культурного наследия регионального значения, он называется «Дoхoдный дом Maшинскoгo Н.H.». Стоимость квартиры составляет 44 млн рублей.

По словам продавца, квартира занимает весь третий этаж (всего их четыре). Она состоит из трех совмещенных квартир, которые можно использовать как вместе, так и отдельно. Площадь квартир составляет 98 квадратных метров, 123 квадратных метра и 86 квадратных метров.

В доме находится 20 квартир, но владеют ими всего семь семей. Этот дом считается домом для «господ», потому что имеет черный вход в каждую квартиру для обслуживающего персонала. В квартире 3,5-метровые потолки и метровые стены. В ней сделали капитальный ремонт. Также в ней есть действующий камин на дровах.

Жилье хотят продать тем людям, «которые понимают ценность жить в историческом доме и быть причастным к истории города».

Фото: скриншот из объявления с «Авито»