Омск-Информ
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·Общество

Основные работы по уборке городских дорог будут проводиться начиная с 20 часов.

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал об уборке городских дорог после снегопада, шедшего с раннего утра четверга. По словам главы города, сегодня в течение дня дороги просыпались противогололедными материалами, шло их прометание, рабочие УДХБ занимались расчисткой тротуаров. Было использовано свыше 1 000 тонн пескосоляной смеси.

– Основные работы по уборке снежно-песчаной массы с дорог первой и второй технических категорий будут производиться с 20:00 сегодня и до утра 22 ноября, днем пятницы техника будет направлена на окраинные дороги, – сообщил Шелест.

Несмотря на дефицит техники и людей, Управление дорожного хозяйства и благоустройства работает в полном объеме, подчеркнул глава города.

·Общество

Основные работы по уборке городских дорог будут проводиться начиная с 20 часов.

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал об уборке городских дорог после снегопада, шедшего с раннего утра четверга. По словам главы города, сегодня в течение дня дороги просыпались противогололедными материалами, шло их прометание, рабочие УДХБ занимались расчисткой тротуаров. Было использовано свыше 1 000 тонн пескосоляной смеси.

– Основные работы по уборке снежно-песчаной массы с дорог первой и второй технических категорий будут производиться с 20:00 сегодня и до утра 22 ноября, днем пятницы техника будет направлена на окраинные дороги, – сообщил Шелест.

Несмотря на дефицит техники и людей, Управление дорожного хозяйства и благоустройства работает в полном объеме, подчеркнул глава города.