Ранее фабрика бесплатно изготовила контурные карты для школьников из ЛНР, а недавно отпечатала мишени для стрелковой подготовки бойцов СВО.

Рабочий день председателя Законодательного собрания Омской области Александра Артемова 21 ноября начался с визита на Омскую картографическую фабрику. К его приезду в кабинете директора предприятия была развернута настоящая музейная экспозиция из атласов и энциклопедических книг, в разные годы изданных фабрикой. Однако не знакомство с действительно уникальной печатной продукцией стало поводом для визита спикера регионального парламента. Главный разговор состоялся не в директорском кабинете, а в цехе, в котором собрались сотрудники предприятия. Артемов поблагодарил их за выполнение заказа одного из подразделений ВДВ, в котором служат в том числе контрактники-омичи. Десантники сейчас выполняют свой воинский долг, участвуя в специальной военной операции. Как оказалось, для работников фабрики это была не просто разовая акция.

– Коллектив Омской картографической фабрики одним из первых включился в помощь Донбассу. Когда летом 2022 года Донецкая и Луганская Народные Республики начали подготовку к новому учебному году уже в качестве независимых от Украины гособразований, школьникам понадобились новые учебники, пособия, и в том числе контурные карты. Омская область к тому времени уже взяла шефство над городом Стаханов в ЛНР, и по запросу республиканских властей мы обратились на наше предприятие с просьбой напечатать новые учебные пособия. Заказ был выполнен очень оперативно, и 1 сентября донбасским школьникам было передано несколько десятков тысяч комплектов контурных карт с актуальными на тот момент госграницами, – рассказал Александр Артемов. – А недавно к нам обратились бойцы одного из подразделений ВДВ с просьбой привезти им бумажные стрелковые мишени. Эту просьбу мы тоже передали на омскую картографическую фабрику, и она тоже нашла отклик. Десятки тысяч мишеней уже переданы бойцам, и от имени наших земляков, проходящих сейчас военною службу «за лентой», хочу сказать вам огромное спасибо!

Поблагодарив коллектив за активную поддержку жителей Донбасса и бойцов СВО, Артемов вручил отдельным сотрудникам предприятия Благодарственные письма Законодательного собрания. Такие письма входят в перечень официальных наград высших органов государственной власти Омской области.

Общаясь с коллективом, спикер регионального парламента отметил, что Омская картографическая фабрика сегодня является единственном на всю страну гражданским предприятием, которое крупными тиражами выпускает бумажные карты. Как оказалось, они вполне себе востребованы, несмотря на широкое распространение электронных картографических сервисов. В этом году фабрика отметила 90-летний юбилей. За годы работы коллектив фабрики разработал и издал сотни различных карт, атласов самой различной направленности и рассчитанных на самые различные аудитории.

– Фабрика в своем роде уникальна, ведь кроме карт мы можем выпускать объемные крупноформатные книги и атласы. За изготовление такой продукции в России вообще мало кто берется, а наш уровень качества печати и цветопередачи вообще практически недостижим. Но специздания – это, конечно, не единственный наш профиль. Также мы занимаемся массовым выпуском учебной продукции – школьных атласов по истории и географии, контурных карт. За Уралом мы в этом лидируем. Фабрика сотрудничает с Омским педагогическим университетом, и вуз помогает нам редактировать и адаптировать карты под современные стандарты и требования, – рассказал первый заместитель директора Филиала ППК «Роскадастр» «Омская картографическая фабрика» Андрей Миклуха.

Он добавил, что поддержку бойцов СВО и жителей Донбасса сотрудники предприятия считают своим долгом:

– Почти у каждого из нас есть родственник, друг или сосед, который сейчас находится в зоне СВО. Естественно, мы хотим, чтобы им там было легче, чтобы все они как можно скорее с победой вернулись домой живыми и здоровыми. Поэтому помогали и будем помогать чем можем.

Добавим, что Александр Артемов не просто дистанционно координирует сбор и доставку гуманитарных грузов на Донбасс, но и сам регулярно бывает на новых российских территориях. Так, в конце сентября он вместе с заместителем по работе в Заксобрании Павлом Коренным принял участие в торжественном мероприятии, посвященном вручению паспортов РФ активистам «Движения Первых» в Стаханове. Мероприятие было приурочено к Дню воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. В свое время Омская картографическая фабрика первой отразила эти реалии на картах.