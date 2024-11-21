Омск-Информ
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Мэр поручил дорожникам избавиться от сугробов, но не затруднить движение.

Сегодня Управление дорожного хозяйства и благоустройства вывело на улицы Омска всю имеющуюся в распоряжении снегоуборочную технику – 319 единиц. Вручную снег и наледь с остановок и тротуаров убирают все сотрудники УДХБ, в том числе «зеленая служба».

– В связи с погодными условиями дал поручение руководителю Управления дорожного хозяйства и благоустройства Антону Глебову простроить дневную работу окружных ДЭУ таким образом, чтобы, не мешая движению автотранспорта в часы пик, очистить основные дороги от снега, – сообщил мэр Омска Сергей Шелест.

Отметим, что сегодня синоптики снова пообещали жителям региона метель.

·Авто

Мэр поручил дорожникам избавиться от сугробов, но не затруднить движение.

Сегодня Управление дорожного хозяйства и благоустройства вывело на улицы Омска всю имеющуюся в распоряжении снегоуборочную технику – 319 единиц. Вручную снег и наледь с остановок и тротуаров убирают все сотрудники УДХБ, в том числе «зеленая служба».

– В связи с погодными условиями дал поручение руководителю Управления дорожного хозяйства и благоустройства Антону Глебову простроить дневную работу окружных ДЭУ таким образом, чтобы, не мешая движению автотранспорта в часы пик, очистить основные дороги от снега, – сообщил мэр Омска Сергей Шелест.

Отметим, что сегодня синоптики снова пообещали жителям региона метель.