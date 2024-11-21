Реконструкцию одной из крупнейших дорог Левобережья должны были завершить 5 декабря, но сроки сдачи объекта пришлось сдвинуть.

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил подробности открытия движения по бульвару Архитекторов на Левобережье. Реконструкцию этой дороги планировалось завершить к 5 декабря, но сроки были сдвинуты из-за возникших дополнительных работ.

Ранее сообщалось, что до конца ноября транспорт поедет по линейному участку от улицы 70 лет Октября до проспекта Комарова, а также через перекрестки бульвар Архитекторов – улица Крупской и бульвар Архитекторов – улица Ватутина. Сегодня было полностью открыто движение на перекрестке бульвар Архитекторов – улица Волгоградская.

В середине декабря после завершения строительно-монтажных работ на участке до «Тойота-центра» будет открыто линейное движение до СТЦ «Мега», сообщил мэр Шелест на прямой линии в газете «Вечерний Омск». В районе гипермаркета «Лемана ПРО» сейчас проводятся восстановительные работы дорожного полотна после подтопления. Как только они завершатся, будет рассмотрена возможность открыть линейное движение по бульвару Архитекторов вплоть до улицы 22-го Декабря. Ожидается, что это произойдет в декабре.

Таким образом, на 2025 год останутся работы на трех участках бульвара Архитекторов: Волгоградская – Ватутина, Ватутина – Комарова и 70 лет Октября – Крупской.