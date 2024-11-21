Услуги санитарной авиации Центру медицины катастроф будет оказывать другой поставщик из Санкт-Петербурга.

В Омской области сменится оператор услуг санитарной авиации. В 2024 году этим занимается ООО «Хели-Драйв Северо-Запад» из Санкт-Петербурга, с которым у территориального Центра медицины катастроф заключен контракт на 13 млн рублей.

Бюджетное учреждение провело торги на 2025 год, и их выиграло АО «Национальная служба санитарной авиации». Компания, как и нынешний поставщик, зарегистрирована в Санкт-Петербурге. Соглашение заключено на 70 млн рублей. Судя по всему, в течение года Центр медицины катастроф проведет еще одни торги.

Ранее сообщалось, что за 6 лет реализации национального проекта «Здравоохранение» вертолеты санитарной авиации совершили 1700 вылетов к пациентам в отдаленные районы Омской области. В среднем совершается от 5 до 10 вылетов в неделю.